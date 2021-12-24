İldeki çalışmalara ilişkin açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, kurum olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını söyledi.

"Yaşam standartları yükseliyor, göçü ölüyor"

Petek Kacarlar göletinin yapım çalışmalırından basheden Yıldız, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir yandan da yaşam standartını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

“Milli ekonomiye 7,4 milyon lira katkı sağlayacak”

Tunceli ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını aktaran Yıldız, “Bu kapsamda Tunceli Pertek Kacarlar sulaması inşaatı çalışmaları devam etmekte olup, toplamda 6 bin 130 dekar tarım alanının cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesi ile sulanması temin edilecektir. Pertek Kacarlar göleti temelden 36,50 metre yükseklikte, kil çekirdekli homojen dolgu tipinde imal edilmiş olup, 4,21 milyon metreküp su depolanmış olup, 6 bin 130 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Kacarlar göleti ve sulaması, milli ekonomiye yılda 7,4 milyon lira katkı temin edecek ve ayrıca 1.839 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Şu an Tunceli Pertek Kacarlar göleti tamamlanmış fakat sulama şebekesi inşaatı devam etmekte ve 2022 yılında tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmesi sağlanacaktır” dedi.