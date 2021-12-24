Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında, Battalgazi ilçesinde "DEAŞ terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan bir zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.