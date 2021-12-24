Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında, Battalgazi ilçesinde "DEAŞ terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan bir zanlıyı yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: DEAŞ Malatya Terör Örgütü Terörle Mücadele
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