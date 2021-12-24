Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında, Doğanşehir ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 1 şahsı yakaladı.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.