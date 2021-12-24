Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da sosyal medyadan hakaret şüphesi
[Fotoğraf: Arşiv]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir şüpheli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında, Doğanşehir ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 1 şahsı yakaladı.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Malatya Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu Sosyal Medya
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