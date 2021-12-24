Ardahan’da birkaç gündür yağan karın ardından dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 24 derece ölçüldüğü kentte her yer buz tuttu. Kar yağışının etkisini yitirdiği Ardahan'da, dondurucu soğuklar başladı. Bu sabah kent merkezinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle kırağı vuran ağaçlar, bembeyaz görüntüsüyle dikkat çekti. Kent merkezindeki kaldırımlara belediye ekipleri, tuz atarak önlem almaya çalıştı. Tarihi Halilefendi Köprüsü ile Abdullah Gül Parkı'nda ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Kura Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümleri de soğuk havanın etkisiyle tekrardan dondu. Galip Bozkurt, kar yağışının ardından dondurucu soğukların başladığını söyleyerek, `Kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı. Dondurucu soğukların etkisiyle ağaçlar dahi dondu. Araçlar çalışmadı ve çok zor bir durumdayız. Soğukla birlikte hayat şartları da zorlaştı. Allah yardımcımız olsun` dedi.