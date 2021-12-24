Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 11:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Doğu Karadeniz’de 366 yol kapandı
[Fotoğraf: TRT Haber/Arşiv]
Doğu Karadeniz’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 366 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava dalgası ile birlikte 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. Trabzon, Rize ve Giresun'da kar nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı.
Kar yağışı nedeniyle Rize’de 12 ilçede 251, Giresun’da 10 ilçede 71, Artvin'de 29 köy yolu ile Trabzon’da yüksek kesimli 15 mahallenin yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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