Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava dalgası ile birlikte 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. Trabzon, Rize ve Giresun'da kar nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle Rize’de 12 ilçede 251, Giresun’da 10 ilçede 71, Artvin'de 29 köy yolu ile Trabzon’da yüksek kesimli 15 mahallenin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.