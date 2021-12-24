İlçede market işleten bir kişi, O.D. tarafından bıçakla tehdit edildiğini iddia ederek, polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından, üzerinde bulunan 2 bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.