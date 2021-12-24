Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da market sahibini bıçakla tehdit eden zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir market sahibini bıçakla tehdit eden zanlı tutuklandı.
İlçede market işleten bir kişi, O.D. tarafından bıçakla tehdit edildiğini iddia ederek, polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerinden kaçan şüpheli, kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından, üzerinde bulunan 2 bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Muğla
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