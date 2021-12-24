Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğunluk nedeniyle aşı ekiplerinin sayısı arttırıldı.

3 farklı odada gerçekleştirilen aşılamada, vatandaşlar gerekli formları doldurmalarının ardından kısa süre içinde hatırlatma dozlarını oluyor.

Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz. pic.twitter.com/gy3h9yytFX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2021

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında ilk sırada yer alan Edirne’de aşılama oranı yüzde 82,5, üçüncü sırada olan Tekirdağ’da yüzde 82,2 ve altıncı sırada yer alan Kırklareli’de yüzde 84,5.