Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme hareketleri gerçekleştirdiği idmanda, diğer futbolcular ise ısınma ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.