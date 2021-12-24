Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kızıltepe'de B.A. idaresindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki İbrahim Akan'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Akan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Ambulans Mardin Trafik Kazası
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