Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA/Arşiv]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hatice M. yaşamını yitirdi.
Düztepe Mahallesi'nde önceki gün alkol alan 38 yaşındaki 1 çocuk annesi Hatice M., zehirlenme şüphesiyle ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hatice M.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Etiketler: Sahte İçki
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