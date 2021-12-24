Büyükada'da 20 Aralık tarihinde aynı gece 4 farklı iş yerine giren şüpheliler, 30 şişe içki, 50 karton sigara ve nakit para çaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

İl genelinde emniyet birimleriyle yapılan ortaklaşa çalışmanın sonucunda 3 şüphelinin Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinde çalıştığı belirlendi. Yapılan çalışmaların devamında İran uyruklu R.N. (20), A.G. (21) ve A.M. (20) isimli 3 şüpheli çaldıklarıyla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

