Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükada'da aynı gece 4 iş yerinden içki ve sigara çalan hırsızlar yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Büyükada'da aynı gece 4 farklı iş yerine girerek içki ve sigara çalan İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı
Büyükada'da 20 Aralık tarihinde aynı gece 4 farklı iş yerine giren şüpheliler, 30 şişe içki, 50 karton sigara ve nakit para çaldı.
Olayla ilgili inceleme başlatan Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.
İl genelinde emniyet birimleriyle yapılan ortaklaşa çalışmanın sonucunda 3 şüphelinin Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinde çalıştığı belirlendi. Yapılan çalışmaların devamında İran uyruklu R.N. (20), A.G. (21) ve A.M. (20) isimli 3 şüpheli çaldıklarıyla yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Hırsızlık
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