Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Servis asansörü kazasında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Konya’da bir restoranda yaşanan servis asansörü kazasında kadın çalışan hayatını kaybetti.
Konya’da Merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kudüs Caddesi’nde, saat 14.15 sıralarında meydana geldi.
Restoran çalışanı Havva Ergin, iş yerinde malzeme taşıdığı esnada servis asansörü kazası yaşandı.
Restoranda çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Havva Ergin'in hayatını kaybettiğini beklirledi. Polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.
Havva Ergin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: İş Kazaları Konya
Son Haberler
- 18:05
- 17:52
- 18:08
- 17:46
- 17:51
Sıradaki Haber
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm alanını inceledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz