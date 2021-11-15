Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da 'Moskova Türk Filmleri Haftası' başladı
[Fotoğraf: AA]
Rusya'da Yunus Emre Enstitüsü ve Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "Moskova Türk Filmleri Haftası" düzenleniyor.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın da katıldığı etkinlikte, Rusya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Moskova Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan açılış konuşmasını yaptı.
Rusya’da Türk filmlerine yoğun ilgi gösterildiğine değinen Özkan, etkinlik kapsamında gösterilecek filmlerle ilgili bilgiler verdi.
İlk gününde, "Aile Arasında" ve "7. Koğuştaki Mucize" filmlerinin gösterildiği etkinlikte, 6 Türk filmi 16 Kasım’a kadar ücretsiz şekilde sinemaseverlerin beğenesine sunulacak.
Moskova'da düzenlenen etkinliğin ardından, 18-20 Kasım’da "St. Petersburg Türk Filmleri Haftası" ve 26-28 Kasım'da "Yekaterinburg Türk Filmleri Haftası" etkinlikleri de izleyicilerle buluşacak.
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