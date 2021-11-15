Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda koronavirüsü geçirmiş hastalarda sonraki süreçte oluşacak komplikasyonlarını tespit ve zamanında müdahale etmek amacıyla Covid-19 Takip Merkezi kuruldu.

Hastaların mevcut durumunu belirleyip, hastalığa bağlı komplikasyonların en az 2 yıl süreyle standart ve multidisipliner şekilde takip edileceği merkezde gerekli durumlarda erken müdahale de yapılacak.

Covid-19 Takip Merkezi haftanın beş günü mesai saatleri içinde hizmet sunacak. Hizmetten faydalanmak isteyen bireylerin gönüllü olması şartı bulunuyor.

Öncelikli olarak ilgili sağlık tesisinden hizmet almış ve koronavirüsü ağır geçirmiş, yoğun bakımda ve hastanede yatarak tedavi gören hastalar arasında gönüllü olanlar kabul edilecek.