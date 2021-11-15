Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte bölgeye daha konforlu yollar kazandıracaklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini kaydetti.

Dönüşümle birlikte Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyetini ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan yol, park ve yeşil alan gibi sosyal donatılar yapılacak. Kayseri'ye yakışır yeni çehresi ile Seyrani daha güzel olacak. Kentsel dönüşümle birlikte Seyrani Mahallesi'nde çevre düzenlemesi, altyapı ve yol çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mevsim şartları elverdiği sürece bölgede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın bu kışı daha huzurlu ve konforlu geçirmeleri için yoğun tempoda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bölgesi olması dolayısıyla yeni yapılaşma ve yeni ihtiyaçların olduğu bölgedeyiz. Yol, park ve çevre düzenleme gibi çalışmaları en kısa sürede tamamlamaya çalışacağız."