Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şemdinli'nin yeni kaymakamı göreve başladı
2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamlığına atanan Batuhan Taşgın, göreve başladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Pütürge Kaymakamlığından Şemdinli Kaymakamlığına atanan Batuhan Taşgın, görevine başladı.
Kaymakam Batuhan Taşgın, Belediye Başkan Vekili Mehmet Halit Alp, Başkan Yardımcısı Zeki Ercan mahalle muhtarları ve kurum amirleri tarafından karşılandı
Etiketler: Hakkari
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