Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Manisa'da ekipler zehir tacirlerine geçit vermiyor. Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Turgutlu merkezde bazı kişi ve araçları durdurarak arama yaptı. Aramalarda, 901 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 960 lira ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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