Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 25 Ağustos'ta yayımladığı ülke raporunda, Güney Afrika'da üretkenlik ve verimlilik sorunlarının üstesinden gelerek büyümeyi yakalamak için hükümetin vergi reformu, özelleştirme ve altyapı yatırımları gibi birtakım önlemlere başvurması gerektiği vurgulandı.

Rapora göre, geçen yıl yüzde 5 seviyesine yaklaşmasına rağmen bu yıl yüzde 1,8 seviyelerine gerileyen ekonomik büyümenin, gelecek yıl yüzde 1,3 seviyesine kadar düşmesi bekleniyor.

Güney Afrika'nın tekrardan pozitif ivmeyi yakalaması için öncelikle vergi gelirlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, ülke çapında yaşanan elektrik üretim ve dağıtım problemine de acil çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin kıtadaki en önemli ticari ortaklarından biri

Güçlü finansal yapısı, zengin sermayedarları, köklü akademik kurumları, doğal kaynakları, gelişmiş alt ve üst yapısı ve istikrarlı demokrasisiyle Sahra Altı Afrika'da bölgesel bir güç konumunda bulunan Güney Afrika, Türkiye'nin kıtadaki en önemli ticari ortaklarından.

Türkiye'nin ülkeyle 2 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmine sahip.