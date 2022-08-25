Katar Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ABD ile ortak eylem planına geri dönüş müzakerelerindeki gelişmelerin gözden geçirildi.

Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin, İran ve ABD'nin, tüm tarafların endişelerini dikkate alarak nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasına ve herkes için adil bir anlaşmaya varılmasına katkıda bulunacak bir uzlaşmaya varmalarını arzuladığını dile getirerek, bunun bölgedeki güvenlik ve istikrarın çıkarına olduğunu vurguladı.