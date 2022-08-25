İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Rohingya ve diğer topluluklardan Myanmar'ın Rakhine eyaletinden Bangladeş'e yoğun mülteci akınının başlamasından bu yana 5 yıl geçtiği hatırlatıldı.

Aradan 5 yıl geçmesine rağmen Arakan eyaletindeki Rohingyaların hala hareket özgürlüğünden ve yeterli gıda, sağlık ve eğitim gibi diğer temel haklardan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, Rohingyalara karşı suç işleyenlerin hesap vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada "İİT, Bangladeş'te yaşayan Rohingya mültecilerine son beş yılda gerekli koruma, misafirperverlik ve yardımı sağlamak için gösterdikleri yorulmak bilmeyen çabalarından dolayı Bangladeş hükümetine ve halkına takdirlerini sunar." ifadesine yer verildi.

Teşkilatın açıklamasında, söz konusu mültecilerin davasına İİT üye ülkeleri tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere uluslararası destek takdir edildi.

İİT'nin Rohingya halkına verdiği desteğin yinelendiği açıklamada, uluslararası topluma, Rohingya halkının yanında olması, tam vatandaşlık hakkı da dahil olmak üzere temel insan haklarını korumak için çabalarını artırması, Rohingya mültecileri ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin anavatanlarına güvenli, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir dönüşü için elverişli koşulları sağlaması çağrısında bulunuldu.