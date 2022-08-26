Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de polise saldıran kişi gözaltına alındı
[Getty (Arşiv)]
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, polise saldıran kişi gözaltına alındı.
Eski Kuyumcular Mahallesi'nde E.D. ile T.T ve kız arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, E.D ve T.T'yi ayırmak isterken T.T'nin saldırısına uğradı.
Polis ekiplerine, "Sen kim oluyorsun benim elimi tutuyorsun" diyerek yumruk ve tekme atan T.T, bölgeye takviye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.
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