Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprak kayması sonucu trafiğe kapanan kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Siverek-Adıyaman kara yolu, 25'inci kilometresinde düşen toprak ve kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Karayolları 96. Şube Siverek Şefliği ekipleri, yolda çalışma başlattı.
İş makineleriyle sürdürülen 2 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden açıldı.
Öte yandan Karayolları ekipleri, toprak kayması ihtimaline karşı bölgede çalışmalara devam ediyor.
Etiketler: Şanlıurfa
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