Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal mahalledeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 4 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği, 2 tabanca ile bu silahlara ait 13 şarjör ve 365 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.