Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı: 1 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal mahalledeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 4 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği, 2 tabanca ile bu silahlara ait 13 şarjör ve 365 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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