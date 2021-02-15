DKMP ekipleri, Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'ndeki güvercinleri besledi.

Edirne Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri ise kentin 15 noktasına sokak hayvanları için mama bıraktı, güvercinler için meydanlara buğday serpti. Çalışmaya Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan da katıldı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Sokak hayvanlarının unutulmadığını aktaran Tanrıkulu, "Halkımız hiç merak etmesin. Can dostlarımız bize emanet. Ekiplerimiz 15 ayrı noktaya kedi ve köpeklerimiz için mama bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Lalapaşa, Süloğlu ve Keşan ilçelerinde de belediye ekipleri sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması gerçekleştirdi.