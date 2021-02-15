Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, para ve hassas terazi ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı söylendi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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