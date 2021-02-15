Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçak içki operasyonu: 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir adreste sahte içki üretildiğini belirledi.
Operasyon düzenlenen adreste yapım aşamasında 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki Emniyet Genel Müdürlüğü
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