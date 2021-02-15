Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Çaputçu Mahallesi'ndeki bir fabrikaya gelen iki grup, ıskartaya ayrılan malları satın alma konusunda anlaşamadılar. Taraflar arasında çıkan tartışma daha sonra büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Tahir A. (32) ve ağabeyi Veysi A. (44) ile arkadaşları Mustafa T. (44) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, karşı gruptan kavgaya karıştığını belirlediği İsmet (39), Hıfsıllah (40), Muhittin (41) ve Ekrem E. (53) kardeşler ile Vedat A’yı (22) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İsmet E. ve Vedat A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.