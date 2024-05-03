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Güncel
AA 03.05.2024 15:15

Şanlıurfa'da Gazze'deki katliamlara tepki

Şanlıurfa'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da Gazze'deki katliamlara tepki
[Fotograf: AA]

Cuma namazı sonrası Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen programda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınadı.

Grup adına açıklama yapan İbrahim Halil Güven, tek vücut, tek kan, tek dava ve tek düşmana sahip bir ümmet olduklarını söyledi.

Şanlıurfa'da Gazze'deki katliamlara tepki

Gazze'nin, direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya, diriltmeye devam ettiğine dikkati çeken Güven, "Biz sussak da tarihin susmayacağını bilerek konuşmaya, gücümüzün yettiği her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek. Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve tüm coğrafyalarda, zulümlerin kökü kazınıp, tüm zalimlerden hesap sorulana kadar durmayacağız. Yeryüzünde direnişin ve umudun adı olan Gazze, zaferin de adı olacak inşallah" diye konuştu.

Daha sonra katılımcılar Filistin halkı için dua etti.

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