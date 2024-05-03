Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.05.2024 15:12

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü
[Fotograf: AA]

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler üniversite kampüsü alanında bulunan Gelin Paşa Camii avlusunda bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, Türkçe ile İngilizce yazılı dövizler ve pankartlarla Rektörlük binasına İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

ETÜ Öğrenci Toplulukları adına basın açıklamasını okuyan öğrenci Emirhan Keleş, dünyada Filistin'e destek veren gruplara yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını söyledi. Keleş, "Filistin'de yaşanan zulmü, gözlerimizin önünde sessizce izlemek yerine, sesimizi daha çok yükseltmeli ve karşı durmalıyız. Masum insanların yaşadığı acıları unutmamalı, onların yanında olmalıyız. Bu sadece bir insanlık görevidir" dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü

"Barış ve adalet için birlikte mücadele etmeliyiz"

Açıklama şu sözlerle devam etti: "Tepkimizi sadece kelimelerin arkasına saklanarak değil boykotlarla ,yürüyüşlerle ve benzeri uygulamalarla adalet, insanlık için tüm dünyayı harekete geçirerek gösteriyoruz. Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Barış ve adalet için birlikte mücadele etmeliyiz."

Basın açıklamasının ardından Gazze halkı için dua edildi. Yürüyüşe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da katıldı.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Balıkesir'de terör operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
İsrail'in saldırılarında Gazze'de 10 bin kişi kayboldu
17:39
Fıstıklı limonata coğrafi işaret aldı
17:31
Diyanet, "Suudi Arabistan'da makam aracı" iddiasını yalanladı
17:08
Yanlış tedavi uygulayan diş hekimiyle 150 fidan bağışı şartıyla uzlaştı
16:51
ABD, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının siber saldırılarına karşı uyardı
16:45
Bakan Bayraktar: Göllere ve göletlere de yüzer GES'ler yapılabilecek
Karaman'da dolu tarım arazileri ve bahçelerde hasara yol açtı
Karaman'da dolu tarım arazileri ve bahçelerde hasara yol açtı
FOTO FOKUS
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ