Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler üniversite kampüsü alanında bulunan Gelin Paşa Camii avlusunda bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, Türkçe ile İngilizce yazılı dövizler ve pankartlarla Rektörlük binasına İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

ETÜ Öğrenci Toplulukları adına basın açıklamasını okuyan öğrenci Emirhan Keleş, dünyada Filistin'e destek veren gruplara yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını söyledi. Keleş, "Filistin'de yaşanan zulmü, gözlerimizin önünde sessizce izlemek yerine, sesimizi daha çok yükseltmeli ve karşı durmalıyız. Masum insanların yaşadığı acıları unutmamalı, onların yanında olmalıyız. Bu sadece bir insanlık görevidir" dedi.

"Barış ve adalet için birlikte mücadele etmeliyiz"

Açıklama şu sözlerle devam etti: "Tepkimizi sadece kelimelerin arkasına saklanarak değil boykotlarla ,yürüyüşlerle ve benzeri uygulamalarla adalet, insanlık için tüm dünyayı harekete geçirerek gösteriyoruz. Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Barış ve adalet için birlikte mücadele etmeliyiz."

Basın açıklamasının ardından Gazze halkı için dua edildi. Yürüyüşe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da katıldı.