Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Drama Mahallesi’nde M.M'ye ait iş yeri ve depoya baskın yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 182 paket kaçak sigara, 282 kutu 200'lü doldurulmuş makaron , 10 koli doldurulmuş makaron olmak üzere toplamda 108 kilogram kıyılmış tütün mamulü, 91 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 246 adet sahte bandrol ve çok sayıda boş sigara kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.