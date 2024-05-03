Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.05.2024 15:10

Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, iş yeri ve depoya düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı
[Fotograf: AA]

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Drama Mahallesi’nde M.M'ye ait iş yeri ve depoya baskın yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 182 paket kaçak sigara, 282 kutu 200'lü doldurulmuş makaron , 10 koli doldurulmuş makaron olmak üzere toplamda 108 kilogram kıyılmış tütün mamulü, 91 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 246 adet sahte bandrol ve çok sayıda boş sigara kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Bursa Sigara Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Kışı Afrika'da geçiren arı kuşları üremek için Diyarbakır'a geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
İsrail'in saldırılarında Gazze'de 10 bin kişi kayboldu
17:39
Fıstıklı limonata coğrafi işaret aldı
17:31
Diyanet, "Suudi Arabistan'da makam aracı" iddiasını yalanladı
17:08
Yanlış tedavi uygulayan diş hekimiyle 150 fidan bağışı şartıyla uzlaştı
16:51
ABD, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının siber saldırılarına karşı uyardı
16:45
Bakan Bayraktar: Göllere ve göletlere de yüzer GES'ler yapılabilecek
Karaman'da dolu tarım arazileri ve bahçelerde hasara yol açtı
Karaman'da dolu tarım arazileri ve bahçelerde hasara yol açtı
FOTO FOKUS
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ