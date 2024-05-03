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Güncel
AA 03.05.2024 15:04

Kütahya'daki 17 yaşındaki genci yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da çıkan palalı kavgada 17 yaşındaki genci yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'daki 17 yaşındaki genci yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

Kütahya'da Bahçelievler Mahallesi'nde çıkan kavgada B.Ö.'yü palayla yaralayan 17 yaşlarındaki O.İ.  ile Y.Y.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Kız arkadaş konusu yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada, O.İ. ve Y.Y.Ç. palayla B.Ö.'yü yaralamıştı.

Olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden B.Ö., ameliyata alınmıştı.

Kaçan zanlılar ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince yakalanmış, olayda kullanılan pala çevredeki bir çöp konteynerinin yakınında bulunmuştu.

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