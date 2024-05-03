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Güncel
AA 03.05.2024 14:57

Elazığ'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Elazığ'da vatandaşlarda orman yangınlarını önleme bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik yapıldı.

Elazığ'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Elazığ'da Fırat Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bir araya gelen katılımcılar, çevreye atılan çöpleri topladı, yangına yol açabilecek çalıları budadı.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, bugün 81 il ve tüm ilçelerde gerçekleşen etkinliğin önemine değindi.

Çetiner, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle orman yangınların büyük ölçüde tehdit oluşturmaya başlandığını vurguladı.

​​​​​​​Etkinliğe, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, kurum müdürleri, akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.​​​​​​​

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Elazığ Tarım ve Orman Bakanlığı
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