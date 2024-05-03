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Güncel
AA 03.05.2024 14:41

Sakarya'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen "Orman Benim" kampanyası Sakarya'da yapıldı.

Sakarya'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Sakarya Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Arifiye ilçesindeki İl Ormanı Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yürüyüş yapıldı, çöp toplandı.

Programa, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, Türkiye'de eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında yapılan çalışmalarla orman yangını riskinin en aza indirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Vatandaşlara kampanyaya destek olma çağrısında bulunan Terzi, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Programda Sakarya Vali Yardımcısı Vekili Mehmet Polat da ormanların, ülkenin milli serveti olduğunu vurguladı.

 

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Sakarya Tarım ve Orman Bakanlığı
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