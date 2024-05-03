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Güncel
İHA 03.05.2024 14:40

Karaman’da dolu ve sel 100 bin dekar alanda zarara yol açtı

Karaman’da fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından oluşan sel tarım arazilerini göle çevirirken, yaklaşık 100 bin dekar alanda zarara yol açtı.

Karaman’da dolu ve sel 100 bin dekar alanda zarara yol açtı
[Fotograf: İHA]

Karaman'da fındık büyüklüğünde yağan dolu ve yaşanan sel tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, dolunun zarar verdiği merkeze bağlı Yuvatepe, Kılbasan, Göztepe, Beydilli ve Ekinözü köylerindeki ekili araziler ile meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Dolu zararının yaşandığı bölgeleri tek tek gezen Bayram, yaşanan kuraklığın ardından gelen şiddetli yağışlar sonucu çiftçilerin doğal afet yaşadığını söyledi. Bayram, yaptıkları incelemelerde ekili araziler başta olmak üzere meyve bahçelerinde ciddi zararların olduğunu söyledi. Bayram sözlerine şöyle devam etti: 

"Bazı bölgelerde şeker pancarı tohumlarının tamamen söküldüğünü gördük. Yine dolunun arpa ve buğday tarlalarını adeta biçer kesmiş gibi kellelerinin kesildiğini gördük. Bunun dışında meyve bahçelerinde de elmanın tamamen dalından çırpıldığını gördük. Çiftçilerimiz için zor bir süreç yaşıyoruz. İklim değişikliği ve kuraklıktan dolayı bacasız dediğimiz tarlalarımızda ciddi hasarlar oluştu. Bununla ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler hemen hasar tespit çalışmalarına başladı. Devletimiz her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanında olacaktır. Bizler sahada incelemelere devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptığımız tespitlere göre yaklaşık 100 bin dekar alanda hasarın olduğunu tespit ettik."

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