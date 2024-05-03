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Güncel
AA 03.05.2024 14:41

Gazze'de can kaybı 34 bin 622'ye çıktı

İsrail ordusunun 210 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 26 artarak 34 bin 622'ye yükseldi.

Gazze'de can kaybı 34 bin 622'ye çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 51 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 439 Filistinli hayatını kaybettiği 720 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 210 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 622'ye, yaralı sayısının da 77 bin 867'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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