Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.05.2024 14:34

Bitlis'te öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi.

Bitlis'te öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bitlis Güroymak'ta köylerde eğitim gören öğrenciler, Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi'nde bir bölümü sinema salonuna dönüştürülen merkezde film izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, öğrencileri sinemayla buluşturmaya devam ettiklerini söyleyerek, "İlçemizde 13 bin öğrencimiz var fakat bir sinema salonumuz yok. Bu ihtiyacımızın giderilmesi için belediyemize talepte bulunduk. İsteğimiz üzerine, Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi'mizin konferans salonu sinemaya dönüştürüldü. Şu ana kadar köylerden başlamak üzere 200'ün üzerinde öğrencimizi sinemaya aldık." dedi.

ETİKETLER
Bitlis
Sıradaki Haber
Bilecik'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:00
Netanyahu'yu tutuklamak istediği belirtilen UCM'den "kararları etkilemeye son verin" çağrısı
15:58
KPSS başvuruları başladı
15:54
Gaziantep'te 13,4 ton sahte deterjan ele geçirildi
15:43
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
15:40
Enflasyon raporu 9 Mayıs'ta açıklanacak
15:39
İstanbul'da trafik sıkışıklığı yıllık 10 milyar dolar kayba neden oluyor
STM savaş gemilerini Malezya'da sergileyecek
STM savaş gemilerini Malezya'da sergileyecek
FOTO FOKUS
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ