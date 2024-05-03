Bolu'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Etkinlik öncesinde orman personeli tarafından yangına sebep olabilecek ağaçların yere yakın dalları kesildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yangınların "Türkiye'nin akciğerleri" olarak nitelendirilen ormanlar için büyük tehdit olduğunu vurguladı.

Şentürk, özellikle yaz aylarında sigara izmariti, piknik ateşi veya anız yangınları gibi nedenlerle orman yangınları çıktığına dikkati çekerek, etkinlikle bu konuda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi

Etkinlikte daha sonra Vali Vekili Abdullah Şen, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar çevredeki çöpler ile orman yangınlarına neden olabilecek atıkları topladı.