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Güncel
AA 03.05.2024 15:13

Rize'de üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi

Rize'de üniversite öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine basın açıklamasıyla destek verdi.

Rize'de üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi
[Fotograf: AA]

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, Türkçe ve İngilizce yazılı döviz ve pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Erdem Saral, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini söyledi.

Binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiğini vurgulayan Saral, "Kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanıyor. İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." dedi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Gazze halkı için dua etti.

Öğrenciler, kentte faaliyet gösteren 26 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği açıklamanın ardından kampüste Gazze için direniş çadırı da kurdu.

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