Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da zıpkınla balık avlayan 2 kişi yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde balık avlama yasağına uymayarak zıpkınla balık avlayan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba 3. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından H.A. ve G.K'nin Yeşilırmak Millet Bahçesi yakınında yasak olmasına rağmen zıpkınla balık avladığı belirlendi.
Yapılan kontrolde şişme bot ve zıpkın ile zıpkınla avlanmış 4 balık ele geçirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verilerek H.A. ve G.K'ye para cezası uygulandı.
Etiketler: Samsun
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