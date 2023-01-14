Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 18:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Tosya ilçesi Bürnük köyünden Gövrecik köyüne gitmek isteyen Erdoğan Sivrioğlu idaresindeki traktör, orman yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.
Kazada traktör sürücüsü Erdoğan Sivrioğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Erdoğan Sivrioğlu’nun cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kastamonu
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