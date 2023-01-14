Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada, bir yolcu otobüsü durduruldu.
Bir yolcunun üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 956 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan M.C.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Son Haberler
- 18:10
- 18:36
- 18:03
- 17:51
- 17:47
Sıradaki Haber
Pakistan'dan Cammu Keşmir sorununda ABD'nin kolaylaştırıcı rolüne yeşil ışık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz