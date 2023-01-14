Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 31 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Yurda yasa dışı yollarla giren 31 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 31 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli
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