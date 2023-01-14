İlçeye bağlı Bostanbükü köyünde bir evin önünde park halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracın motor kısmında başlayan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Aracının yandığını gören sahibi, gözyaşlarına hakim olamadı.