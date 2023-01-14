Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te park halindeki hafif ticari araç yandı
Safranbolu ilçesinde park halindeki bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Bostanbükü köyünde bir evin önünde park halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracın motor kısmında başlayan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Aracının yandığını gören sahibi, gözyaşlarına hakim olamadı.
Etiketler: Karabük
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