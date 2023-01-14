Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Çiğli ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan Türkmenistan uyruklu kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Küçük Çiğli Mahallesi'ndeki 8710 Sokak'ta silah sesi duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Türkmenistan uyruklu Kamil G.'un silahla yaralandığı belirlendi.
112 Acil Servis ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı tesisat ustası Kamil G., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamil G.'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: İzmir
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