İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik yapılan uygulamaya 97 ekipte 336 personel katıldı.

Jandarma ekiplerinin 163 noktada icra ettiği çalışmada 5 bin 228 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 23 kişinin yakalandığı, 10 kişi hakkında idari işlem yapılarak toplam 23 bin 132 lira idari para cezası tutanağı düzenlenen huzur ve güven uygulamasında ayrıca 494 iş yeri kontrol edilerek bunlardan 3'üne ilgili kurumlarca cezai işlem yapılmak üzere tutanak hazırlandı.