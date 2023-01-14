Ortahisar Belediyesi tarafından geçen yıl yapımına başlanan yürüyüş, seyir, dinlenme, yeme ve içme ünitelerini de içeren projenin yapımına, kentin en seyirlik noktası olan Boztepe'de devam ediliyor.

Kızlar Manastırı'ndan başlayarak doğu istikametine ilerleyen proje kapsamında, 1 kilometrelik güzergah hazırlamak için 5 bin metrekarelik yüzey alanda çalışma gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Boztepe'nin şehrin temaşa güzelliğinin en nadide noktalarından olduğunu söyledi.

Hemen hemen her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Boztepe'ye seyir terası yürüyüş aksı kazandırmak için yola çıktıklarını belirten Genç, "Projemiz tamamlanmak üzere ama şimdiden ziyaretçiler de bir taraftan gelmeye başladı." dedi.

"Bu ay sonu ya da şubat gibi seyir terasının teslimini alacağız"

Genç, yürüyüş aksının 3 metre genişliğinde yapıldığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"İki kent balkonu ise 20 metre genişliğinde yapıldı. İçerisinde cam terasımız, ahşap terasımız ve dinlenme alanlarımızla konusunda çok güzel bir mekan oldu. Projemizi doğal yüzey üzerinde kazı dolgu en az yapılacak şekilde, yerden her noktada en az 20-30 santimetre yükseklikte çelik ayaklar üzerinde hayata geçirdik. 21,5 milyon liraya ihalesini geçen sene yapmıştık. Bu ay sonu ya da şubat gibi seyir terasının teslimini alacağız."

Seyir terasının yapımının planlanan sürede tamamlanacağının altını çizen Genç, "Güzel de bir imalat olduğunu söyleyebilirim. Bu süreçte hem İçişleri Bakanımız hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız hem de Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın finansal desteklerini aldık, biz de finansal katkı sağladık. Seyir terasımız turizm sezonu boyunca hemşehrilerimizin, ziyaretçilerimizin hizmetinde olacak. Güzel bir donatı alanı olduğunu düşünüyorum, şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Genç, bir yılı aşkın süredir çalıştıkları projede güvenliğin ön planda tutulduğunu, imalatların da buna göre yapıldığını sözlerine ekledi.