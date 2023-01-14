Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, asayiş bürosu ekipleri, Çiftlik Mahallesi Defne Sokak'ta telekomünikasyon şirketinin kablolarının çalınmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ö.O. ve Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.