Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de iki tır çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İzmir-Aydın kara yolunda M.T'nin kullandığı tır, kavşaktan dönmek isteyen S.U'nun yönetimindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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