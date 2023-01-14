Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kablo ve yüksek gerilim direklerinden demir çalan şüpheli tutuklandı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kablo ve yüksek gerilim direklerinden demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakaemir köyü eski değirmen mevkisinde kablo ve yüksek gerilim direklerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli V.Ş, Çarıksaraylar beldesi Suvar Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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