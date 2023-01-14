15 Temmuz Mahallesi'nde Ergün Sevim'e ait bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, mutfaktaki bidonda bulunan benzinin parlaması sonucu D.Y. ile D.S. yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.